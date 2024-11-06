Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/ dịch vụ của Ngân hàng HD Bank.
- Thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền mặt; gửi, rút tiền mặt; chuyển khoản trên các tài khoản của khách hàng.
- Thu đổi ngoại tệ mặt, thu đổi séc du lịch, séc nước nước ngoài phát hành, mua bán chuyển đổi ngoại tệ, chuyển khoản cho khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng theo quy định của Ngân hàng HD Bak.
- Kiểm soát các chứng từ giao dịch trong ngày, báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu và phân công của các cấp Quản lý.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, Chủ nhật.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Ngoại hình: ưa nhìn, yêu cầu: Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên;
+ Độ tuổi:
Nữ: từ 22-26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI