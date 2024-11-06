Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

- Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/ dịch vụ của Ngân hàng HD Bank.

- Thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền mặt; gửi, rút tiền mặt; chuyển khoản trên các tài khoản của khách hàng.

- Thu đổi ngoại tệ mặt, thu đổi séc du lịch, séc nước nước ngoài phát hành, mua bán chuyển đổi ngoại tệ, chuyển khoản cho khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng theo quy định của Ngân hàng HD Bak.

- Kiểm soát các chứng từ giao dịch trong ngày, báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu và phân công của các cấp Quản lý.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, Chủ nhật.