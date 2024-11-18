Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

● Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh, đưa ra các đề xuất để cải tiến hiệu quả hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh,

Thương mại, Marketing, CNTT hoặc các ngành liên quan..

Yêu cầu kinh nghiệm

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh B2B

Ưu tiên: Đã từng đảm nhiệm vị trí Business Development/Sale các giải pháp CNTT , hạ tầng, thiết bị hoặc tương đương.

Có mối quan hệ doanh nghiệp B2B, tham gia các cộng đồng Sales & Marketing.

Ưu tiên nam

Yêu cầu kỹ năng

Khả năng chịu áp lực về doanh số, am hiểu thị trường và nhu cầu khách hàng

Khả năng giao tiếp, làm proposal và thuyết trình tốt.

Khả năng thuyết phục và đàm phán để tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.

Khả năng lên kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Tinh thần làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm tốt.

Khả năng quyết đoán cao, xử lý tốt các tình huống liên quan đến khách hàng

Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt, đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Năng động, sáng tạo, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin thị

trường, có kiến thức CNTT là một ưu thế.

Thành thạo sử dụng tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 12tr/tháng (net) + Bonus + Commission

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn (15-17 tháng lương/năm).

- Review lương 2 lần/năm; đánh giá xét tăng lương, có năng lực sẽ được đánh giá ngay tại thời điểm.

- Hỗ trợ tiền ăn trưa.

- Bảo hiểm sức khỏe PVI cho CBNV.

- Cung cấp laptop để bạn thỏa sức sáng tạo ý tưởng.

- Được làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong nước và nước ngoài sẽ giúp bạn tích lũy nâng cao kiến thức.

- Các chuyến đi công tác nước ngoài, được tài trợ các hoạt động cộng đồng trong team, được giao lưu nâng cao kiến thức lập trình và trải nghiệm thực tế.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, gắn bó.

- Được tham gia vào các khóa học đào tạo chuyên nghiệp chắc chắn sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức và phát triển năng lực bản thân. Cơ hội thăng tiến cao.

- Nghỉ mát hàng năm.

- Văn phòng rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi. Được mặc thoải mái những gì bạn thích đơn giản để bạn có thể thỏa sức sáng tạo.

Thời gian làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 8h đến 11h30 , Chiều: 13h30 đến 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT

