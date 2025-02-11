Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thế Giới Keo Xây Dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn khu vực,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng

- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược

- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …

- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam Từ 22 – 28 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Ứng viên có 2-3 năm kinh nghiệm là ưu thế

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại Công Ty TNHH Thế Giới Keo Xây Dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPI

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding

- Chế độ tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thế Giới Keo Xây Dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.