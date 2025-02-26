Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Tư vấn sản phẩm, chương trình đầu tư nhận thẻ xanh, quốc tịch nước ngoài tới khách hàng.

2. Phát triển đối tác kinh doanh theo yêu cầu của công ty

3. Tham gia hỗ trợ các dự án, event của công ty

4. Thực hiện, lưu trữ các báo cáo theo quy trình, quy định...

5. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

• Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng cao cấp, phát triển đối tác, ngân hàng là một lợi thế.

• Thành thạo các công cụ MS Office và các phần mềm CRM

• Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh.

• Thành thạo kĩ năng giao tiếp và đàm phán; Tạo dựng và duy trì mối quan hệ; Quản lí thời gian và lên kế hoạch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin