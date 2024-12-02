Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DUY KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DUY KHANG
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 729
- 731 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây|82
- 184
- 186 Lê Văn Viêt, P.Tăng Nhơn Phú B|593 Đường 2 Tháng 4, P.Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn định hướng chương trình học tập Tiếng Anh cho Học viên.
Phát triển thị trường dựa trên nguồn dữ liệu của Trung tâm.
Tổ chức sự kiện liên kết tài trợ khai thác nguồn học viên.
Chăm sóc Học Viên trong suốt quá trình học tập.
Các công việc hành chánh nội bộ.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 22 đến 30 tuổi.
Tốt nghiệp CĐ-ĐH.
Tiếng Anh giao tiếp.
Tự tin chuyên nghiệp.
Thành thạo máy tính.
Ưu tiên: Yêu thích môi trường giáo dục.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DUY KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng, phúc lợi đầy đủ.
Chính sách khác biệt : Thưởng cao, Tuyên dương thành viên vượt trội mỗi tháng, Du lịch hằng năm...
Môi trường làm việc đề cao sự tích cực, văn minh cùng nhiều chính sách ưu tiên dành cho phụ nữ như thai sản...
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp phát triển nghiệp vụ.
Cơ hội thăng tiến nhanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DUY KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
