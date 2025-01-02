Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đại Hiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 720 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP. HCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Kiểm tra báo giá từ các nhân viên phòng kinh doanh.

2. Kiểm tra và kiểm soát tiến độ cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng đúng thời gian và đúng quy định.

3. Kiểm soát và đôn đốc công nợ khách hàng.

4. Tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp các vấn đề cơ bản cho khách hàng.

5. Phối hợp với các nhân sự/Phòng ban giải quyết các vấn đề liên quan đến Phòng Kinh doanh.

6. Soạn thảo, lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn giấy tờ, hợp đồng, chính sách, quy trình, quy định, tài liệu liên quan đến phòng kinh doanh.

7. Hỗ trợ công tác bán hàng, báo cáo và thực hiện theo chỉ đạo từ cấp quản lý trực tiếp

8. Kiểm tra, tổng hợp doanh số và báo cáo định kỳ cho Giám đốc.

9. Phối hợp với các phòng ban tổ chức chương trình hội nghị khách hàng, hội nghị du lịch, tri ân khách hàng cuối năm.

10. Làm các công tác hành chánh văn phòng liên quan đến phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chính quy chuyên ngành kinh doanh, kế toán, marketing

Có kiến thức công việc hành chánh văn phòng, có kỹ năng giao tiếp tốt

Tác phong chuyên nghiệp, tự tin, hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, giao tiếp lịch sự với khách hàng và đối tác

Có khả năng tổ chức triển khai công việc độc lập và quản lý thời gian tốt.

Có kỹ năng tổ chức sự kiện, lập kế hoạch, lên chương trình

Có kỹ năng thống kê, tổng hợp, lập báo cáo.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Sử dụng thành thảo Microsoft Office, Excel, Word và có khả năng sử dụng phần mềm, thiết bị văn phòng khác (máy fax, scan, photo ...).

Có tinh thần tổ chức tốt, làm việc chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và có thể làm dưới áp lực công việc cao, gắn bó lâu dài.

Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, năng động và hòa đồng, ham học hỏi.

Biết tổng hợp, phân tích số liệu, thông tin để báo cáo về doanh số, sản phẩm, khách hàng, nhu cầu thị trường, đối thủ

Tại Công ty TNHH Đại Hiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 triệu trở lên tùy theo kinh nghiệm vànăng lực

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

Được tham quan, nghỉ mát hàng năm

Được thưởng lương tháng 13

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, thoải mái....

Được mua bảo hiểm tai nạn

Được hỗ trợ chi phí điện thoại

Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đại Hiệp

