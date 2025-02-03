Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vinteli làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Pax Sky, 26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng, kết nối với các đối tác tiềm năng

- Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm/giải pháp của công ty theo nhu cầu khách hàng

- Soạn báo giá/dự toán theo yêu cầu của khách hàng, theo dõi, đàm phán và ký kết hợp đồng

- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh theo sự phân công của Trưởng bộ phận kinh doanh.

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

- Phối hợp thực hiện công việc cùng các phòng ban khác.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh/ Marketing

-Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh

-Kỹ năng nhận diện khách hàng, giải quyết vấn đề, nhanh nhẹn và nhạy bén

-Kỹ năng bán hàng, thương lượng, thuyết phục và chốt sale tốt

-Đam mê công việc kinh doanh, năng động, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Vinteli Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và hoa hồng doanh số theo năng lực của ứng viên

- Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định của công ty

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ/tết và bảo hiểm : áp dụng đầy đủ theo luật Lao Động;

- Được trang bị các phương tiện làm việc cần thiết

- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến;

- Thưởng theo năng lực và hiệu quả kinh doanh của công ty;

- Công việc ổn định và lâu dài.

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vinteli

