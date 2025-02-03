Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 63/2B Lê Văn Sỹ Phường 13 Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Mô tả công việc | Job Overview
Nhân viên Sale Admin chịu trách nhiệm hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong các công việc hành chính, đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ, quản lý dữ liệu khách hàng và phối hợp giữa các bộ phận để nâng cao hiệu quả hoạt động.
2. Trách nhiệm chính | Key Responsibilities
2.1. Hỗ trợ & Quản lý bán hàng | Sales Support & Administration
Chuẩn bị hợp đồng, báo giá và các tài liệu liên quan.
Xử lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo thực hiện chính xác và kịp thời.
Cập nhật và duy trì hồ sơ khách hàng trong hệ thống CRM của công ty.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (kho, logistics, kế toán) để đảm bảo đơn hàng được thực hiện và xuất hóa đơn đúng hạn.
Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo kinh doanh, dự báo và phân tích cho quản lý.
2.2. Quản lý quan hệ khách hàng | Customer Relationship Management
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Đảm bảo theo dõi kịp thời với khách hàng về đơn hàng, giao hàng và thanh toán.
Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
2.3. Phối hợp & Báo cáo bán hàng | Sales Coordination & Reporting
Theo dõi và giám sát hiệu suất bán hàng, trạng thái đơn hàng và mức tồn kho.
Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp kinh doanh, đào tạo và sự kiện.
Phối hợp với đội ngũ tiếp thị để đảm bảo tài liệu bán hàng luôn được cập nhật.
2.4. Hỗ trợ thanh toán & xuất hóa đơn | Billing & Payment Support
Hỗ trợ thông tin xuất hóa đơn và theo dõi tình trạng thanh toán.
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kế toán để đôn đốc các khoản thanh toán còn nợ.
2.5. Các công việc hành chính khác | Other Administrative Tasks
Lưu trữ hồ sơ hợp đồng và tài liệu bán hàng.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đặt lịch công tác và sắp xếp lịch trình.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý Kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Yêu cầu công việc | Requirements
3.1. Trình độ học vấn | Education
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan khác.
3.2. Kinh nghiệm làm việc | Experience
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ khách hàng hoặc các vị trí liên quan.
3.3. Kỹ năng | Skills
Khả năng tổ chức và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc tốt.
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ khách hàng tốt.
Thành thạo MS Office (Excel, Word, PowerPoint) và phần mềm CRM (không yêu cầu, chưa có sẽ được đào tạo)
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có kiến thức cơ bản về quy trình lập hóa đơn và tài liệu bán hàng (nếu chưa có sẽ được đào tạo)
3.4. Ngoại ngữ | Languages
Không yêu cầu;

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh số (theo chỉ tiêu hỗ trợ kinh doanh)
Phụ cấp ăn trưa, đi lại
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định
Lương tháng 13 & thưởng lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An

Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 63/2B Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

