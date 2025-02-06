Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 65/5 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

Nhân viên kinh doanh

Theo dõi số lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn tại kho.

Lập biên bản giao nhận hàng và quản lý lịch trình đơn hàng.

Tiếp nhận ý kiến, phản hồi từ đại lý và khách hàng.

Giải đáp thắc mắc hoặc yêu cầu của khách hàng liên quan đến dịch vụ doanh nghiệp.

Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nhắc nhở khách hàng gia hạn dịch vụ đúng thời điểm để đảm bảo quyền lợi.

Phân loại khách hàng, nắm rõ thông tin để xây dựng các chính sách chăm sóc phù hợp.

Soạn thảo và quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động của phòng kinh doanh.

Cập nhật doanh số theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

Lập báo cáo gửi phòng kinh doanh và cấp quản lý.

Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành may mặc, quần áo thể thao).

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan đến Kinh tế.

Giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng hiệu quả.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng, sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8-12 triệu đồng, cộng thêm hoa hồng doanh thu và thưởng theo KPIs.

Hỗ trợ bữa ăn trưa tại công ty.

Thưởng cho các ý tưởng cải tiến quy trình và sản phẩm giúp công ty phát triển.

Được đào tạo bài bản và trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho công việc.

Hỗ trợ ngân sách cho hoạt động Marketing tìm kiếm khách hàng.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

