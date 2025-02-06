Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 65/5 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi số lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn tại kho.
Lập biên bản giao nhận hàng và quản lý lịch trình đơn hàng.
Tiếp nhận ý kiến, phản hồi từ đại lý và khách hàng.
Giải đáp thắc mắc hoặc yêu cầu của khách hàng liên quan đến dịch vụ doanh nghiệp.
Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nhắc nhở khách hàng gia hạn dịch vụ đúng thời điểm để đảm bảo quyền lợi.
Phân loại khách hàng, nắm rõ thông tin để xây dựng các chính sách chăm sóc phù hợp.
Soạn thảo và quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động của phòng kinh doanh.
Cập nhật doanh số theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.
Lập báo cáo gửi phòng kinh doanh và cấp quản lý.
Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành may mặc, quần áo thể thao).
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan đến Kinh tế.
Giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng hiệu quả.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng, sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8-12 triệu đồng, cộng thêm hoa hồng doanh thu và thưởng theo KPIs.
Hỗ trợ bữa ăn trưa tại công ty.
Thưởng cho các ý tưởng cải tiến quy trình và sản phẩm giúp công ty phát triển.
Được đào tạo bài bản và trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho công việc.
Hỗ trợ ngân sách cho hoạt động Marketing tìm kiếm khách hàng.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: F13, Đường F2, Tổ 4, KP2A, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

