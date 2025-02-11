Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận yêu cầu đặt hàng của khách qua điện thoại, email, Zalo, Skype, website,….

- Báo giá, tạo đơn hàng và theo dõi đơn hàng.

- Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới

- Giới thiệu các chương trình khuyến mãi của công ty.

- Ghi nhận thông tin phản hồi từ khách hàng và báo cáo với cấp trên.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

- Địa điểm làm việc: 92 Quốc lộ 22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (7h30 - 16h30)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có ứng viên đã có kinh nghiệm về bán hàng, kinh doanh

- Tuổi từ 18 đến 30

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan khác.

- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận

Tại Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 8.000.000 đồng trở lên, trong đó:

- Lương cơ bản theo thỏa thuận.

- Phụ cấp tiền ăn: 40.000đ/ngày (1.040.000đ/tháng)

- Phụ cấp tiền nhà: 400.000đ/tháng

- Chuyên cần: 500.000đ/tháng

- Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện.

- Được hướng dẫn và đào tạo trong công việc

- Được cấp đồng phục khi trở thành nhân viên chính thức.

- Chế độ Tăng ca, Phép năm, nghỉ Lễ Tết, BHXH theo Luật định.

- Ngoài ra còn có chế độ sinh nhật, du lịch, thưởng doanh số, thưởng tháng 13....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai

