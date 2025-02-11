Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 92, Quốc Lộ 22, phường Trung Mỹ Tây,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận yêu cầu đặt hàng của khách qua điện thoại, email, Zalo, Skype, website,….
- Báo giá, tạo đơn hàng và theo dõi đơn hàng.
- Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới
- Giới thiệu các chương trình khuyến mãi của công ty.
- Ghi nhận thông tin phản hồi từ khách hàng và báo cáo với cấp trên.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.
- Địa điểm làm việc: 92 Quốc lộ 22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (7h30 - 16h30)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có ứng viên đã có kinh nghiệm về bán hàng, kinh doanh
- Tuổi từ 18 đến 30
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan khác.
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận

Tại Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 8.000.000 đồng trở lên, trong đó:
- Lương cơ bản theo thỏa thuận.
- Phụ cấp tiền ăn: 40.000đ/ngày (1.040.000đ/tháng)
- Phụ cấp tiền nhà: 400.000đ/tháng
- Chuyên cần: 500.000đ/tháng
- Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện.
- Được hướng dẫn và đào tạo trong công việc
- Được cấp đồng phục khi trở thành nhân viên chính thức.
- Chế độ Tăng ca, Phép năm, nghỉ Lễ Tết, BHXH theo Luật định.
- Ngoài ra còn có chế độ sinh nhật, du lịch, thưởng doanh số, thưởng tháng 13....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Khắc Dấu Sao Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 234 Độc Lập, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM

