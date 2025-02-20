Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách kênh bán hàng cấp 2 liên quan đến các sản phẩm nông sản mà công ty đang kinh doanh bao gồm: Dưa lưới và trái cây tổng hợp.

Chăm sóc danh sách hàng khách hàng cấp 2 công ty cung cấp.

Tìm kiếm khách hàng mới.

Bán hàng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng, duy trì thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm phát triển doanh số: báo giá, lên đơn hàng, ghi doanh số, thu hồi công nợ.....

Hỗ trợ kho khi có sự điều động của trưởng phòng hoặc phục vụ tốt hơn cho việc chăm sóc khách hàng:

Tham gia soạn hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ xuất danh sách đơn hàng cho bộ phận kho vận giao hàng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 22 - 30.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ngành hàng nông sản.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, làm việc độc lập và theo nhóm.

Chăm chỉ, linh hoạt, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến.

Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Tại Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng (lương cứng + thưởng doanh số).

Thưởng tháng 13, các hoạt động team building, tiệc công ty hàng tháng/quý.

12 ngày nghỉ phép/năm.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây

