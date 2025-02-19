Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Watsons (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vạn Hạnh mall,Hồ Chí Minh

- Hỗ trợ quản lý Cửa hàng trong việc duy trì tất cả các chính sách và tiêu chuẩn của công ty liên quan đến việc điều hành cửa hàng, chẳng hạn như kiểm kê hàng hóa, hình ảnh, bày trí của cửa hàng và bán hàng;

- Giám sát nhân viên trong việc thực hiện kiểm đếm thực tế hàng tồn kho. Chuyển thông tin đến quản lý cửa hàng tổng hợp và gửi cho các bên liên quan;

- Đảm bảo thông tin liên lạc hiệu quả giữa các cửa hàng và các phòng ban khác;

- Hỗ trợ quản lý cửa hàng chuẩn bị thiết lập và bố trí chương trình khuyến mãi tại cửa hàng trong quá trình thay đổi chương trình khuyến mãi theo tháng/ quý/ năm;

- Đảm bảo cho đến khi các quy trình vận hành và dòng tiền tại cửa hàng được kiểm soát và tuân thủ đúng quy trình của công ty;

- Hỗ trợ Cửa hàng phụ trách đặt hàng, kiểm kê, sắp xếp hàng hóa theo tuần để hỗ trợ hoạt động kinh doanh;

- Giám sát việc trưng bày hàng hóa của nhân viên tại cửa hàng;

- Tham gia vào các hoạt động kiểm kê định kỳ để đảm bảo rằng các hoạt động này được lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện cẩn thận nhằm tối ưu hóa kết quả;

- Tiến hành đào tạo tại chỗ cho nhân viên mới;

- Quản lý và không ngừng duy trì, nâng cao dịch vụ khách hàng.

- Quản lý & đảm bảo nhân viên luôn tuân thủ tất cả các chính sách và tiêu chuẩn của công ty;

- Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác theo sự phân công của Quản lý.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên;

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong vị trí tương đương, trong ngành bán lẻ;

- Biết sử dụng vi tính văn phòng: Word, Excel; Powerpoint, Outlook;

- Chịu khó, có tinh thần học hỏi và yêu thích làm việc trong ngành bán lẻ.

Lương tháng 13

Tham gia BHXH đầy đủ

Bảo hiểm sức khỏe 24/7

Thưởng doanh thu

Được đào tạo kỹ năng và kiến thức mỹ phẩm chuyên sâu

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

