Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Kaycee Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23 Đinh Tiên Hoàng,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn , chốt đơn và đặt lịch hẹn cho khách hàng trên fanpage và tại phòng khám.

- Sắp xếp lịch hẹn cho khách hàng mới

- Chịu trách nhiệm viết hồ sơ thông tin khách hàng trước khi tư vấn

- Lưu hồ sơ khách hàng sau khi thực hiện xong

- Phụ trách số tư vấn hotline , tư vấn ngoài giờ 3 buổi/tuần có phụ cấp.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên hoặc tuỳ vào tình hình hoạt động kinh doanh cần hỗ trợ, đóng góp trong giai đoạn phát triển.

Yêu Cầu Công Việc

- Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Ngoại hình và khuôn mặt dễ nhìn.

- Khả năng giao tiếp, đàm pháp tốt. Nhanh nhạy nắm bắt tâm lý khách hàng.

- Nhanh nhẹn, năng động, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao;

- Ham học hỏi, thái độ cầu tiến, luôn sẵn sàng lắng nghe học hỏi để phát triển năng lực

- Chín chắn, điềm đạm, trung thực, cẩn thận, quyết đoán, yêu thương quan tâm người khác và có trách nhiệm.

- Hòa nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác.

- Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến.

- Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, phun xăm.

Tại Công Ty TNHH MTV Kaycee Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tùy theo năng lực từ 8tr-12tr+ bonus. Thu nhập từ 10tr-40tr

- Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị cần thiết cho công việc (laptop, điện thoại,...)

- Tăng lương 1 năm/ 1 lần, có thể xét tăng lương 6 tháng/ 1 lần nếu năng lực làm việc tốt.

- Được tham dự các khóa huấn luyện chuyên môn.

- Được làm việc trong một môi trường tiện nghi và chuyên nghiệp.

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cao.

- Các phúc lợi khác như thưởng vào các ngày lễ, tết, dịp sinh nhật, cưới hỏi.

- Chương trình nghỉ dưỡng, team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Kaycee Nguyễn

