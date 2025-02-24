Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH In Ấn Thiết Kế Siêu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH In Ấn Thiết Kế Siêu Việt
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty TNHH In Ấn Thiết Kế Siêu Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH In Ấn Thiết Kế Siêu Việt

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 62 Võ Thành Trang,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Làm việc trên điện thoại và máy tính tại văn phòng.
- Đăng bài, chào hàng các sản phẩm in ấn của công ty
- Tư vấn, báo giá và lên đơn cho khách hàng;
- Lập kế hoạch hàng ngày để đạt những chỉ tiêu doanh thu đề ra, có sự hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại công ty in
- Có kỹ năng máy tính văn phòng: word, excel,..

Tại Công Ty TNHH In Ấn Thiết Kế Siêu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng + % hoa hồng cao+ thưởng
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN… và các chế độ khác theo quy định nhà nước hiện hành.
- Hướng dẫn đào tạo, nâng cao kiến thức trong thời gian đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In Ấn Thiết Kế Siêu Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH In Ấn Thiết Kế Siêu Việt

Công Ty TNHH In Ấn Thiết Kế Siêu Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10/4 Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

