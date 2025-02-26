Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Ying Qiu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Ying Qiu
- Hồ Chí Minh:
- 18/4C, Ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng sale online Quản lý và hỗ trợ các nhà phân phối trực tuyến của Ying Qiu, Goppo, Kosen để tăng doanh thu hàng tháng trên các nền tảng thương mại điện tử.
- Tìm kiếm các nhà phân phối mới.
- Xử lý dữ liệu khách hàng nhận được thông qua các kênh trực tuyến (Lazada, Shopee, Tiki, TikTok….) để đảm bảo chăm sóc khách hàng và thúc đẩy doanh số thông qua các nền tảng trực tuyến.
- Tư vấn cho các nhà phân phối về tính năng sản phẩm, giá cả và hỗ trợ họ trong việc hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
- Quản lý sản phẩm, giá mua và giá bán cho từng nhà phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử. - Hỗ trợ xử lý các đơn hàng trực tuyến sau khi khách hàng xác nhận.
- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề khi cần thiết.
- Báo cáo bán hàng theo yêu cầu của ban quản lý.
- Kinh nghiệm tương đương từ 1-2 năm
- Thành thạo Microsoft Office và có kinh nghiệm xây dựng bảng điều khiển theo dõi bán hàng.
- Có hiểu biết và đam mê về thương mại điện tử.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả, có khả năng xử lý các tình huống áp lực cao Mức lương + Thưởng KPI: Từ 8 triệu - 12 triệu
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Ying Qiu Thì Được Hưởng Những Gì
