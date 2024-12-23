Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B06 - L16 KĐT An Vượng Villa, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

- Trả lời tư vấn về sản phẩm, chốt đơn khách hàng trên page Facebook

- Gọi chốt đơn số điện thoại từ quảng cáo đem lại

- Lên đơn hàng, phối hợp với bộ phận kho để đi đơn

- Giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm và đơn hàng

- Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm ở vị trí Sales Online tối thiểu từ 6 tháng. Ưu tiên các bạn đã làm sale lĩnh vực thời trang, giày đã có kết quả doanh số cao.

- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng

- Kỹ năng gõ phím nhanh

- Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy

- Tinh thần nhiệt tình, máu chiến, ham doanh số

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8-13 triệu + Thưởng (Lương cứng + % hoa hồng + Thưởng)

- Chế độ BHXH, BHYT theo luật lao động

- Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty, thưởng các ngày lễ tết theo chính sách của cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND

