Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- B06

- L16 KĐT An Vượng Villa, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Trả lời tư vấn về sản phẩm, chốt đơn khách hàng trên page Facebook
- Gọi chốt đơn số điện thoại từ quảng cáo đem lại
- Lên đơn hàng, phối hợp với bộ phận kho để đi đơn
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm và đơn hàng
- Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm ở vị trí Sales Online tối thiểu từ 6 tháng. Ưu tiên các bạn đã làm sale lĩnh vực thời trang, giày đã có kết quả doanh số cao.
- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng
- Kỹ năng gõ phím nhanh
- Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy
- Tinh thần nhiệt tình, máu chiến, ham doanh số

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8-13 triệu + Thưởng (Lương cứng + % hoa hồng + Thưởng)
- Chế độ BHXH, BHYT theo luật lao động
- Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty, thưởng các ngày lễ tết theo chính sách của cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

