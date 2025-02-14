Tuyển Nhân viên kinh doanh Fujifilm Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 264 Thái Hà,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / nữ trên 20 tuổi, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng các sản phẩm điện tử

- Kỹ năng giao tiếp, ngoại hình ưa nhìn, có thể giao tiếp tiếng anh là lợi thế

- Có kiến thức và am hiểu về ngành nhiếp ảnh là lợi thế

- Chăm chỉ, chịu khó, cần thận, có trách nhiệm với công việc

Tại Fujifilm Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản, phụ cấp ăn trưa

Lương tháng 13, thưởng doanh số theo tháng

Bảo hiểm theo luật định, bảo hiểm 24/7, khám sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fujifilm Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.