Tuyển Nhân viên kinh doanh Fujifilm Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Fujifilm Vietnam
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 264 Thái Hà,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam / nữ trên 20 tuổi, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng các sản phẩm điện tử
- Kỹ năng giao tiếp, ngoại hình ưa nhìn, có thể giao tiếp tiếng anh là lợi thế
- Có kiến thức và am hiểu về ngành nhiếp ảnh là lợi thế
- Chăm chỉ, chịu khó, cần thận, có trách nhiệm với công việc
- Kỹ năng giao tiếp, ngoại hình ưa nhìn, có thể giao tiếp tiếng anh là lợi thế
- Có kiến thức và am hiểu về ngành nhiếp ảnh là lợi thế
- Chăm chỉ, chịu khó, cần thận, có trách nhiệm với công việc
Tại Fujifilm Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản, phụ cấp ăn trưa
Lương tháng 13, thưởng doanh số theo tháng
Bảo hiểm theo luật định, bảo hiểm 24/7, khám sức khỏe hàng năm
Lương tháng 13, thưởng doanh số theo tháng
Bảo hiểm theo luật định, bảo hiểm 24/7, khám sức khỏe hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fujifilm Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI