Tuyển Nhân viên kinh doanh Fujifilm Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Fujifilm Vietnam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Fujifilm Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Fujifilm Vietnam

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 264 Thái Hà,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / nữ trên 20 tuổi, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng các sản phẩm điện tử
- Kỹ năng giao tiếp, ngoại hình ưa nhìn, có thể giao tiếp tiếng anh là lợi thế
- Có kiến thức và am hiểu về ngành nhiếp ảnh là lợi thế
- Chăm chỉ, chịu khó, cần thận, có trách nhiệm với công việc

Tại Fujifilm Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản, phụ cấp ăn trưa
Lương tháng 13, thưởng doanh số theo tháng
Bảo hiểm theo luật định, bảo hiểm 24/7, khám sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fujifilm Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Fujifilm Vietnam

Fujifilm Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P.2001, 20th Floor, Gemadept Tower, 2Bis-4-6 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

