Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

+ Đi bán hàng tại các cửa hàng tạp hóa theo tuyến đường được phân công (đi xe máy): Chào bán và ghi đơn trên máy tab DMS để Nhà phân phối giao hàng

+ Chăm sóc cửa hàng và trưng bày sản phẩm theo quy định. Làm việc giờ hành chính (Thứ hai - Thứ bảy), nghỉ ngày Chủ Nhật.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thị trường

- (sale) , chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương + phụ cấp + thưởng doanh số hàng tháng lên đến 15.000.000 VND (gross).

+ Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm và nghỉ phép năm.

+ Được công ty mua bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân nhân viên.

+ Được đóng đầy đủ các bảo hiểm do nhà nước quy định (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế), được hưởng các chế độ theo quy định luật lao động Việt Nam .

+ Làm việc trong môi trường ổn định, chế độ phúc lợi cao và có cơ hội thăng tiến lên Giám sát bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin