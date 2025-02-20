Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T
- Hồ Chí Minh:
- 132 Đào Duy Từ, phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để tăng doanh số bán hàng.
- Thực hiện các cuộc gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp và gửi email để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng, theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
- Lên hợp đồng và đối chiếu công nợ với khách hàng, các phòng ban kiểm soát của công ty
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Được nghỉ phép năm theo quy định, tối thiểu 12 ngày/năm và các ngày lễ theo luật lao động.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
