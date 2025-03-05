Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIA PHÚ DIAMOND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 56 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Thực hiện các hoạt động tư vấn, bán hàng, thúc đẩy doanh số tại cửa hàng: Kim cương, Trang sức. Phát triển nguồn khách hàng và các kênh bán hàng mới.

-Trưng bày, chăm sóc và bảo quản hàng hóa tại cửa hàng.

-Các báo cáo liên quan và công việc khác được phân công từ Quản lý cửa hàng và Giám sát kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm Tư vấn bán hàng, Sales, Kinh doanh các ngành hàng Bán lẻ, Thời trang, Tài chính,...

-Có sự yêu thích, tìm tòi, phát triển bản thân ở lĩnh vực kim cương cao cấp

-Tính cách: Trung thực, chủ động, chăm chỉ, thích giao tiếp...

-Hộ khẩu Hà Nội

-Biết chụp ảnh là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH GIA PHÚ DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương theo năng lực và thời gian cống hiến

Phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật, Lương tháng 13, Team-building,..

Môi trường: trẻ trung, năng động, nhiều hoạt động học hỏi và phát triển, cơ hội thăng tiến tốt.

1 tháng đc nghỉ 2 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA PHÚ DIAMOND

