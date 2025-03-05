Tuyển Nhân viên kinh doanh Trang Sức Luxury Beluxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 23 Ngõ Huế, Ngô Thì Nhậm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chuẩn bị sản phẩm bán hàng, đóng gói sản phẩm, gửi và theo dõi đơn hàng

Hỗ trợ Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng

Liên hệ và chăm sóc khách hàng

Làm việc cùng bộ phận Media, phối hợp lên kế hoạch và truyền thông các chương trình ưu đãi

Xử lý và theo dõi thanh toán từ khách hàng, giải đáp các câu hỏi liên quan đến hóa đơn, chính sách thanh toán và điều khoản hợp đồng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, tận tâm, có tinh thần phục vụ và chăm sóc khách hàng.

Khả năng tổ chức và quản lý công việc tốt, có trách nhiệm cao trong công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel) và các phần mềm quản lý bán hàng.

Kỹ năng tính toán, cẩn thận và tỉ mỉ trong các công việc

Tại Trang Sức Luxury Beluxe Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-15tr/tháng tuỳ năng lực ứng viên

Thưởng lễ tết , team building ...

Môi trường làm việc sang trọng

Cafe , trà , bánh phục vụ miễn phí

Hầm để xe miễn phí

Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị và máy tính làm việc

Có lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trang Sức Luxury Beluxe

