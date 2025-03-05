Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - NA logistics, 28 lô 6, ngõ 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Các đầu mục công việc khác do leader bàn giao

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu kinh nghiệm 3 tháng về sale

- Có laptop cá nhân

- Tiếng Anh cơ bản

- Thành thạo các kỹ năng văn phòng

- Khả năng giao tiếp linh hoạt với khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8 - 10 triệu + hoa hồng (có thể deal lương tùy kinh nghiệm và năng lực)

- Hỗ trợ tablet

- Đóng BHXH, BHYT sau 1 năm làm việc

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn & kỹ năng mềm để phát triển thành nhân sự xuất sắc và phát triển lên vị trí leader, trưởng phòng theo lộ trình

- Được làm việc trong không gian thoáng đãng

- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, chủ doanh nghiệp có rất nhiều kinh nghiệm làm trong ngành hàng này, có tư duy về tệp khách hàng, sẵn sàng hướng dẫn đào tạo cho nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.