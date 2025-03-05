Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 03 Ngõ 04 Phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Phân tích thị trường và các xu hướng, xác định cơ hội và tạo pipeline mới cho các leads tiềm năng

Nhận diện khách hàng tiềm năng, liên quan đến các dịch vụ/sản phẩm của công ty thông qua nghiên cứu, đánh giá, cold call và tận dụng kênh social media

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực.

Cập nhật thông tin sản phẩm và chương trình từ hãng dành cho đối tác và khách hàng

Quản lý các pipeline khách hàng riêng: nghiên cứu các yêu cầu và cùng đội kỹ thuật tìm ra giải pháp cho các bài toán của khách hàng. Meeting với khách hàng để trình bày giải pháp và thống nhất các giấy tờ liên quan.

Đàm phán & chốt hợp đồng.

Duy trì mức độ hài lòng của khách hàng và nâng cao hình ảnh nhận diện của CloudAZ

Tham gia các buổi event, workshop và các hoạt động marketing của công ty và hãng để tăng connection

Các công việc khác theo yêu cầu.

Tốt nghiệp các trường Đại học khối Kinh tế, Ngoại ngữ, thương mại, ...

Có kinh nghiệm Sales hoặc BA,PM từ 3 năm trở lên ở bất kỳ ngành nghề nào

Quen thuộc với các công cụ văn phòng: Google Mail /Docs/Sheets/Slide

Có tinh thần sẵn sàng học hỏi, nghiêm túc với công việc sales là đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.

Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ Thứ 7 + CN

Hoa Hồng dự án siêu hấp dẫn

Được tiếp xúc với các công nghệ mới, văn phòng siêu đẹp, thoải mái tự do sáng tạo.

On-job training. Các sếp và đồng nghiệp trẻ, cực nice, nhiệt tình, thích đàn ca, nhiều tài lẻ và vui tính.

Làm việc và tham gia events lớn cùng các experts, các evangelists từ Google, AWS.

Performance review 2 lần/năm với định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết & gắn bó lâu dài

BHXH, BHYT

Trợ cấp ăn trưa

Khám sức khỏe định kỳ

Nghỉ mát

Grab for business, pantry free

