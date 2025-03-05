Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
- Hà Nội:
- Số 03 Ngõ 04 Phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phân tích thị trường và các xu hướng, xác định cơ hội và tạo pipeline mới cho các leads tiềm năng
Nhận diện khách hàng tiềm năng, liên quan đến các dịch vụ/sản phẩm của công ty thông qua nghiên cứu, đánh giá, cold call và tận dụng kênh social media
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực.
Cập nhật thông tin sản phẩm và chương trình từ hãng dành cho đối tác và khách hàng
Quản lý các pipeline khách hàng riêng: nghiên cứu các yêu cầu và cùng đội kỹ thuật tìm ra giải pháp cho các bài toán của khách hàng. Meeting với khách hàng để trình bày giải pháp và thống nhất các giấy tờ liên quan.
Đàm phán & chốt hợp đồng.
Duy trì mức độ hài lòng của khách hàng và nâng cao hình ảnh nhận diện của CloudAZ
Tham gia các buổi event, workshop và các hoạt động marketing của công ty và hãng để tăng connection
Các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Sales hoặc BA,PM từ 3 năm trở lên ở bất kỳ ngành nghề nào
Quen thuộc với các công cụ văn phòng: Google Mail /Docs/Sheets/Slide
Có tinh thần sẵn sàng học hỏi, nghiêm túc với công việc sales là đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.
Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa Hồng dự án siêu hấp dẫn
Được tiếp xúc với các công nghệ mới, văn phòng siêu đẹp, thoải mái tự do sáng tạo.
On-job training. Các sếp và đồng nghiệp trẻ, cực nice, nhiệt tình, thích đàn ca, nhiều tài lẻ và vui tính.
Làm việc và tham gia events lớn cùng các experts, các evangelists từ Google, AWS.
Performance review 2 lần/năm với định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết & gắn bó lâu dài
BHXH, BHYT
Trợ cấp ăn trưa
Khám sức khỏe định kỳ
Nghỉ mát
Grab for business, pantry free
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
