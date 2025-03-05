Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 03 Ngõ 04 Phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phân tích thị trường và các xu hướng, xác định cơ hội và tạo pipeline mới cho các leads tiềm năng
Nhận diện khách hàng tiềm năng, liên quan đến các dịch vụ/sản phẩm của công ty thông qua nghiên cứu, đánh giá, cold call và tận dụng kênh social media
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực.
Cập nhật thông tin sản phẩm và chương trình từ hãng dành cho đối tác và khách hàng
Quản lý các pipeline khách hàng riêng: nghiên cứu các yêu cầu và cùng đội kỹ thuật tìm ra giải pháp cho các bài toán của khách hàng. Meeting với khách hàng để trình bày giải pháp và thống nhất các giấy tờ liên quan.
Đàm phán & chốt hợp đồng.
Duy trì mức độ hài lòng của khách hàng và nâng cao hình ảnh nhận diện của CloudAZ
Tham gia các buổi event, workshop và các hoạt động marketing của công ty và hãng để tăng connection
Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học khối Kinh tế, Ngoại ngữ, thương mại, ...
Có kinh nghiệm Sales hoặc BA,PM từ 3 năm trở lên ở bất kỳ ngành nghề nào
Quen thuộc với các công cụ văn phòng: Google Mail /Docs/Sheets/Slide
Có tinh thần sẵn sàng học hỏi, nghiêm túc với công việc sales là đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.
Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ Thứ 7 + CN
Hoa Hồng dự án siêu hấp dẫn
Được tiếp xúc với các công nghệ mới, văn phòng siêu đẹp, thoải mái tự do sáng tạo.
On-job training. Các sếp và đồng nghiệp trẻ, cực nice, nhiệt tình, thích đàn ca, nhiều tài lẻ và vui tính.
Làm việc và tham gia events lớn cùng các experts, các evangelists từ Google, AWS.
Performance review 2 lần/năm với định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết & gắn bó lâu dài
BHXH, BHYT
Trợ cấp ăn trưa
Khám sức khỏe định kỳ
Nghỉ mát
Grab for business, pantry free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Trường Thịnh, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

