Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 8 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/ Mục tiêu: Có mong muốn phát triển nghề Account trong khoảng 2-3 năm
2/ Tính cách:
– Linh hoạt, cầu tiến, ham học hỏi
– Chính trực, chủ động, trách nhiệm
– Tư duy tích cực, giải quyết vấn đề
– Tư duy lấy khách hàng làm trung tâm
3/ Kỹ năng:
– Kỹ năng xây dựng mối quan hệ & làm việc nhóm tốt
– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.
– Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint và các phần mềm liên quan đến công việc.
– Ngoại hình ưa nhìn, không nói giọng địa phương.
4/ Kiến thức chuyên môn & kinh nghiệm
– Tốt nghiệp các chuyên ngành: Truyền thông, Marketing, Kinh tế, Quảng cáo tiếp thị là một lợi thế.
– Có kiến thức về Marketing căn bản, hiểu về chuyên môn nghiệp vụ.
– Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
2/ Tính cách:
– Linh hoạt, cầu tiến, ham học hỏi
– Chính trực, chủ động, trách nhiệm
– Tư duy tích cực, giải quyết vấn đề
– Tư duy lấy khách hàng làm trung tâm
3/ Kỹ năng:
– Kỹ năng xây dựng mối quan hệ & làm việc nhóm tốt
– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.
– Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint và các phần mềm liên quan đến công việc.
– Ngoại hình ưa nhìn, không nói giọng địa phương.
4/ Kiến thức chuyên môn & kinh nghiệm
– Tốt nghiệp các chuyên ngành: Truyền thông, Marketing, Kinh tế, Quảng cáo tiếp thị là một lợi thế.
– Có kiến thức về Marketing căn bản, hiểu về chuyên môn nghiệp vụ.
– Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
– Thu nhập upto 20TR/tháng gồm Lương cứng: 8-10Tr + Phụ cấp + Thưởng dự án + Thưởng hiệu quả..
– Thử việc 1 tháng. Lương thử việc: 85% lương chính thức.
– Ký hợp đồng, bảo hiểm xã hội đầy đủ.
– Môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động, lành mạnh, không drama
– Có cơ hội mở rộng Network trong lĩnh vực Marketing nói chung
– Hỗ trợ tiền vé xe.
– Thử việc 1 tháng. Lương thử việc: 85% lương chính thức.
– Ký hợp đồng, bảo hiểm xã hội đầy đủ.
– Môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động, lành mạnh, không drama
– Có cơ hội mở rộng Network trong lĩnh vực Marketing nói chung
– Hỗ trợ tiền vé xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI