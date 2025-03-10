Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Mục tiêu: Có mong muốn phát triển nghề Account trong khoảng 2-3 năm

2/ Tính cách:

– Linh hoạt, cầu tiến, ham học hỏi

– Chính trực, chủ động, trách nhiệm

– Tư duy tích cực, giải quyết vấn đề

– Tư duy lấy khách hàng làm trung tâm

3/ Kỹ năng:

– Kỹ năng xây dựng mối quan hệ & làm việc nhóm tốt

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.

– Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint và các phần mềm liên quan đến công việc.

– Ngoại hình ưa nhìn, không nói giọng địa phương.

4/ Kiến thức chuyên môn & kinh nghiệm

– Tốt nghiệp các chuyên ngành: Truyền thông, Marketing, Kinh tế, Quảng cáo tiếp thị là một lợi thế.

– Có kiến thức về Marketing căn bản, hiểu về chuyên môn nghiệp vụ.

– Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập upto 20TR/tháng gồm Lương cứng: 8-10Tr + Phụ cấp + Thưởng dự án + Thưởng hiệu quả..

– Thử việc 1 tháng. Lương thử việc: 85% lương chính thức.

– Ký hợp đồng, bảo hiểm xã hội đầy đủ.

– Môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động, lành mạnh, không drama

– Có cơ hội mở rộng Network trong lĩnh vực Marketing nói chung

– Hỗ trợ tiền vé xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin