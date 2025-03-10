Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoá Cửa Việt Long - Chi Nhánh Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 531 Mê Linh,Vĩnh Phúc, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng mới qua các kênh marketing Ngoại Tuyến và Trực Tuyến

Đề xuất chiến lược kinh doanh nhằm thu hút khách hàng mới: Khuyến mại, Giảm giá, Tặng quà...để hấp dẫn khách mua hàng.

Tìm hiểu nhu cầu & Tư vấn để cung cấp những sản phẩm phù hợp với khách

Báo cáo kết quả kinh doanh cho Quản lý trực tiếp và Giám đốc và bám sát doanh số đã đề ra.

Phối hợp cùng những phòng ban khác trong các hoạt động kinh doanh nhằm đạt mục tiêu bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.

Ưu tiên ứng viên biết làm báo cáo - chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp & bán hàng online.

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên làm sale thị trường

Chăm chỉ, cầu tiến, làm việc bám sát mục tiêu

yêu cầu bằng cao đẳng hoặc Đại học tương đương

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoá Cửa Việt Long - Chi Nhánh Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Trung bình từ 7Tr - 15Tr

Ứng viên được hỗ trợ xăng xe đi lại

Đóng BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước

Có chỗ ăn ở dành cho ứng viên ở xa: ứng viên ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được hỗ trợ đầy đủ.

Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp để nhanh chóng làm quen với công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến; khuyến khích nhân sự cùng đóng góp ý kiến và xây dựng văn hoá làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoá Cửa Việt Long - Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.