Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoá Cửa Việt Long - Chi Nhánh Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoá Cửa Việt Long - Chi Nhánh Vĩnh Phúc
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 531 Mê Linh,Vĩnh Phúc, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng mới qua các kênh marketing Ngoại Tuyến và Trực Tuyến
Đề xuất chiến lược kinh doanh nhằm thu hút khách hàng mới: Khuyến mại, Giảm giá, Tặng quà...để hấp dẫn khách mua hàng.
Tìm hiểu nhu cầu & Tư vấn để cung cấp những sản phẩm phù hợp với khách
Báo cáo kết quả kinh doanh cho Quản lý trực tiếp và Giám đốc và bám sát doanh số đã đề ra.
Phối hợp cùng những phòng ban khác trong các hoạt động kinh doanh nhằm đạt mục tiêu bán hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.
Ưu tiên ứng viên biết làm báo cáo - chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp & bán hàng online.
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên làm sale thị trường
Chăm chỉ, cầu tiến, làm việc bám sát mục tiêu
yêu cầu bằng cao đẳng hoặc Đại học tương đương
Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoá Cửa Việt Long - Chi Nhánh Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: Trung bình từ 7Tr - 15Tr
Ứng viên được hỗ trợ xăng xe đi lại
Đóng BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước
Có chỗ ăn ở dành cho ứng viên ở xa: ứng viên ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được hỗ trợ đầy đủ.
Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp để nhanh chóng làm quen với công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến; khuyến khích nhân sự cùng đóng góp ý kiến và xây dựng văn hoá làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoá Cửa Việt Long - Chi Nhánh Vĩnh Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
