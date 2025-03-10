Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG CẨM TÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 30, ghách 24, ngõ 1064 Nguyễn Khoái, Thanh Trì,Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Nhân viên kinh doanh

Chăm sóc: Đại lý, Khách dự án, Khách hàng...về chiếu sáng (Đèn trong nhà, Đèn ngoài trời, Đèn công nghiệp, Đèn nhà xưởng...)

Tìm kiếm khách hàng mới.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, linh hoạt xử lí tình huống.

Tuổi từ 20-35.

Tại CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG CẨM TÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực & vị trí (Từ 8tr – 15tr).

Cơ hội tăng lương theo quy mô phát triển của Công ty và năng lực làm việc của bản thân.

Được đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

