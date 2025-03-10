Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thanh Am, Thượng Thanh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Công việc chính: Dựa vào data khách hàng mà công ty đã khai thác, chủ động liên lạc chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khai thác khách hàng mới

Giới thiệu khách hàng về các sản phẩm công ty cung cấp, chào giá, tư vấn sản phẩm tới khách hàng

Chốt đơn hàng, theo dõi công nợ khách hàng mà mình quản lý

Kết hợp các bộ phận xử lý các vấn đề phát sinh như: hàng hoá, thời gian giao hàng, bảo hành

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng ( không yêu cầu đúng chuyên ngành)

Không yêu cầu có kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc

Độ tuổi 24-30 tuổi

Có thể đi công tác

Nhanh nhẹn, khả năng xử lý giải quyết các vấn đề trong kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: từ 8 - 20 triệu đồng/ tháng (bao gồm Lương cơ bản + Doanh số)

2. Thưởng: Thường ngày lễ lớn 8/3, 1/5, 1/6, tết dương lịch, thưởng tháng 13+, thưởng Kinh doanh theo quý (dựa theo kết quả Kinh doanh của Công ty)

3. Chế độ phúc lợi

Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại, phụ cấp thêm giờ, phụ cấp kinh doanh, phụ cấp công tác, phụ cấp thâm niêm,...

12 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định)

Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty

Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...

Có cơ hội thể hiện bản thân và cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTM

