Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Thanh Am, Thượng Thanh,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Công việc chính: Dựa vào data khách hàng mà công ty đã khai thác, chủ động liên lạc chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khai thác khách hàng mới
Giới thiệu khách hàng về các sản phẩm công ty cung cấp, chào giá, tư vấn sản phẩm tới khách hàng
Chốt đơn hàng, theo dõi công nợ khách hàng mà mình quản lý
Kết hợp các bộ phận xử lý các vấn đề phát sinh như: hàng hoá, thời gian giao hàng, bảo hành
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng ( không yêu cầu đúng chuyên ngành)
Không yêu cầu có kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc
Độ tuổi 24-30 tuổi
Có thể đi công tác
Nhanh nhẹn, khả năng xử lý giải quyết các vấn đề trong kinh doanh
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTM Thì Được Hưởng Những Gì
1. Thu nhập: từ 8 - 20 triệu đồng/ tháng (bao gồm Lương cơ bản + Doanh số)
2. Thưởng: Thường ngày lễ lớn 8/3, 1/5, 1/6, tết dương lịch, thưởng tháng 13+, thưởng Kinh doanh theo quý (dựa theo kết quả Kinh doanh của Công ty)
3. Chế độ phúc lợi
Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại, phụ cấp thêm giờ, phụ cấp kinh doanh, phụ cấp công tác, phụ cấp thâm niêm,...
12 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định)
Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty
Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ
Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...
Có cơ hội thể hiện bản thân và cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
