Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MEDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm,chăm sóc khách hàng và tư vấn bán các sản phẩm, dịch vụ của Cty

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, duy trì những quan hệ khách hàng hiện có;

Thiết lập những những mối quan hệ khách hàng mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch làm việc hàng ngày, chăm sóc những khách hàng tiềm năng khác;

Lập kế hoạch công việc, quản lý công việc Kinh doanh và thực hiện theo kế hoạch được duyệt;

Nắm được quy trình tiếp xúc KH, xử lý khiếu nại thông tin, nhận và giải quyết thông tin KH.

Hiểu rõ tính chất sản xuất và quy trình thi công để tư vấn cho khách hàng một cách hợp lý;

Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý các điều khoản. Lập thủ tục ký kết HĐ.

Tham gia giám sát, đốc thúc thực hiện HĐ, bao gồm các thủ tục thi công, , cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao;

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, đôn đốc KH thanh toán công nợ.

Xây dựng kế hoạch tìm kiếm KH tiềm năng, Đề xuất các kênh phân tích khách hàng hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Thương mại, Kinh tế, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;

Ít nhất 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale thiết kế và thi công, các loại công trình nội thất hoặc bất động sản;

Chịu khó, chịu áp lực tốt; trung thực, nhanh nhẹn;

Kỹ năng tư vấn, đàm phán, thuyết phục và tạo mối quan hệ tốt;

Kỹ năng lãnh đạo và quản trị đội nhóm;

Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập lịch và quản lý thời gian;Thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc Teamwork và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6 triệu đến 8 triệu với phần trăm hoa hồng dự án

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty. Đóng BHYT, BHXH.

Môi trường làm việc: trẻ, năng động

Tăng lương theo khả năng và đóng góp cho Công ty

Thưởng lương tháng 13, Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.

1 tháng có 1 ngày nghỉ phép có lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDESIGN

