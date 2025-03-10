Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 17, ngõ 222 đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm
- Trả lời phản hồi và thắc mắc của khách hàng về những sản phẩm, dịch vụ.
- Tư vấn cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ nào là phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của họ và thuyết phục họ mua hàng.
- Livestream bán hàng trên nền tảng social.
- Báo cáo kết quả làm việc với cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Giới tính: Nam, Nữ
-Ngoại hình tốt
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát
