Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 49 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Làm việc theo nhóm 3 - 4 người, có Trưởng phòng hướng dẫn, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Hiểu rõ đặc điểm sản phẩm, thương hiệu, giá cả để chào bán các sản phẩm Cáp điện, Cột thép, Đèn LED chiếu sáng đô thị vào các dự án (Không bán lẻ).
- Tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu, tư vấn, lập báo giá gửi khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, 22 - 35 tuổi.
- Bắt buộc có bằng lái ôtô B2 trở lên, Công ty trang bị xe con để thuận tiện hơn khi đi tiếp xúc khách hàng (không chở hàng)
- Biết sử dụng Word, Excel. Biết dùng AutoCad và kinh nghiệm kinh doanh là một lợi thế.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tố chất kinh doanh và kỹ năng giao tiếp, ngoại giao tốt, chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên các bạn ứng tuyển sớm, Phỏng vấn đạt có thể đi làm ngay.

Tại Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thử việc 2: tháng đầu 7tr, tháng thứ hai 8tr. Lương chính thức theo Doanh thu có thể lên đến 12 - 15tr và không giới hạn nếu có năng lực.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc (ôtô con, số điện thoại, đồng phục...).
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi, thưởng cuối năm theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng

Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 49 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

