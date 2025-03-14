Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star
- Hà Nội:
- Số 298 Ngọc Lâm
- Tòa nhà One 18 , Long Biên, Hà Nội., Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng.
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội kinh doanh mới và phát triển chiến lược bán hàng hiệu quả.
- Đạt được các chỉ tiêu doanh số hàng tháng và hàng quý thông qua việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng.
- Cung cấp phản hồi và báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng cho quản lý, bao gồm các thông tin về xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và đam mê kinh doanh.
Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
