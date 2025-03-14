Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 298 Ngọc Lâm

- Tòa nhà One 18 , Long Biên, Hà Nội., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng.
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội kinh doanh mới và phát triển chiến lược bán hàng hiệu quả.
- Đạt được các chỉ tiêu doanh số hàng tháng và hàng quý thông qua việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng.
- Cung cấp phản hồi và báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng cho quản lý, bao gồm các thông tin về xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chấp nhận SV đang chờ bằng.
- Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và đam mê kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star Thì Được Hưởng Những Gì

8.000.000 - 12.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Anh New Star

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Tế Xuyên 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

