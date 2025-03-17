Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hai Bà Trưng

- Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ba Đình, Hà Nội

- Tây Hồ Hà Nội, Việt Nam, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm thời trang cho khách hàng, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm.
- Thực hiện các giao dịch bán hàng, xử lý thanh toán và đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
- Quản lý hàng hóa trong cửa hàng, bao gồm việc sắp xếp, trưng bày sản phẩm và kiểm tra tình trạng hàng hóa.
- Theo dõi và ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ và nâng cao trải nghiệm mua sắm.
- Tham gia vào các hoạt động marketing và khuyến mãi để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng cấp tương đương.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên trong ngành thời trang.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng.
- Có kiến thức về xu hướng thời trang và sản phẩm thời trang hiện tại.
- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.
- Sẵn sàng làm việc theo ca và linh hoạt với lịch trình làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm thưởng lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.
- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.
- Nghỉ phép theo quy định của pháp luật, bao gồm nghỉ lễ, Tết và nghỉ phép năm.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Shop 05 - C2 Xuân Đỉnh, Lô C2, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

