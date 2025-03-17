Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm thời trang cho khách hàng, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm.

- Thực hiện các giao dịch bán hàng, xử lý thanh toán và đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

- Quản lý hàng hóa trong cửa hàng, bao gồm việc sắp xếp, trưng bày sản phẩm và kiểm tra tình trạng hàng hóa.

- Theo dõi và ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

- Tham gia vào các hoạt động marketing và khuyến mãi để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng cấp tương đương.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên trong ngành thời trang.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng.

- Có kiến thức về xu hướng thời trang và sản phẩm thời trang hiện tại.

- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.

- Sẵn sàng làm việc theo ca và linh hoạt với lịch trình làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm thưởng lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép theo quy định của pháp luật, bao gồm nghỉ lễ, Tết và nghỉ phép năm.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA

