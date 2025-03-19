Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh ngành hàng linh kiện CNC và tự động hóa của Phòng kinh doanh.

- Theo dõi, giám sát quá trình xử lý đơn hàng, thủ tục thanh quyết toán, quản lý công nợ cùng các bộ phận hỗ trợ liên quan.

- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới, chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

- Lập báo cáo hiệu quả công việc theo tuần, tháng, quý.

- Thực hiện các yêu cầu khác của công ty khi được Quản lý phân công.

- Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy.

+ Sáng: 8h00-12h00.

+ Chiều: 13h00-17h00.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ trước trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và các công việc tương đương (Chưa có sẽ được đào tạo).

- Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật, ...

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cơ bản (Từ 8 Triệu) + Thưởng KPIs + Phụ cấp (Tổng thu nhập từ 13.000.000đ – 15.000.000đ tùy theo năng lực).

- Cung cấp đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.

- Được đào tạo, hỗ trợ từ các Trưởng phòng, ban đào tạo của công ty hướng dẫn tư vấn cho khách hàng, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, luôn tạo điều kiện cho nhân sự được phát triển và nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo Luật lao động Việt Nam, thưởng tháng 13, ngày Lễ, Tết, du lịch hàng năm, ... và các phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC

