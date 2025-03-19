Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại An Việt Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ô DV 06, lô số 8, Khu đất dịch vụ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua sắm linh kiện phụ kiện máy tính.

- Cập nhật các thông tin mới về sản phẩm, chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng.

.- Nhận, tư vấn, giải quyết thắc mắc cho khách hàng khi khách có nhu cầu.

- Phát triển thị trường, mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, chịu khó, gắn bó có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại An Việt Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8 -15 triệu (Lương cứng + % hoa hồng theo doanh số) (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương.

- Cung cấp trang thiết bị trong quá trình làm việc : điện thoại, sim số , máy tính làm việc ,…

- Phụ cấp ăn trưa

- Môi trường làm việc 9x trẻ trung năng động, vui vẻ, thân thiện.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH , BHYT hiếu hỉ, lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hằng năm ,.....

