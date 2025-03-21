Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Zoom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Zoom Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Căn Shop house SP.10A
- 10, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực máy đào, máy ủi, xúc lật, xe nâng và xe quét.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm theo mục tiêu doanh số đề ra.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục.
- Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty CP Zoom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập từ 8tr-15tr
+ Hỗ trợ điện thoại
+ Hỗ trợ ăn trưa
+ Hoa hồng bán hàng
+ Hỗ trợ Công tác phí ngày, xăng xe khi đi gặp khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Zoom Việt Nam
