Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Zoom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn Shop house SP.10A - 10, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực máy đào, máy ủi, xúc lật, xe nâng và xe quét.

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm theo mục tiêu doanh số đề ra.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục.

- Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty CP Zoom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 8tr-15tr

+ Hỗ trợ điện thoại

+ Hỗ trợ ăn trưa

+ Hoa hồng bán hàng

+ Hỗ trợ Công tác phí ngày, xăng xe khi đi gặp khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Zoom Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.