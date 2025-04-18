Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Văn Phòng CodeGym – Nhà số 23, TT

- 01, Khu đô thị MonCity – Đường, Hàm Nghi, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu chương trình đào tạo của CodeGym đến khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tuyến, điện thoại và trực tiếp tại trung tâm.
Chủ động liên hệ, chăm sóc, giải đáp thắc mắc của học viên về khóa học, lộ trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Hỗ trợ học viên trong quá trình đăng ký, làm thủ tục nhập học.
Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chiến dịch tuyển sinh hiệu quả.
Quản lý dữ liệu khách hàng, cập nhật tình trạng tư vấn và báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin.
Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Giáo dục hoặc các lĩnh vực khác có liên quan.
Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Kỷ luật, cầu tiến, năng động
Sẵn sàng học kiến thức mới, không ngại khó

Tại Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng tư vấn bán hàng.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.
Được tham gia các khóa học miễn phí và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam

Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại CodeGym Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 23, Lô TT01, Khu đô thị Moncity, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

