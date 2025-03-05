Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ TẠO HÌNH A PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ TẠO HÌNH A PLUS
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 27 Hoàng Dư Khương , Phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Liên hệ, tư vấn các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ của Phòng khám, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách thông qua việc chăm sóc tận tâm trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.
Chủ động đặt lịch hẹn, theo dõi lịch trình và đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của KH.
Ghi nhận ý kiến phản hồi và đề xuất cải tiến quy trình, cải tiến sản phẩm, dịch vụ.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, chăm sóc khách hàng ngành Thẩm mỹ (Đại phẫu, tiểu phẫu) từ 1-2 năm
Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, đàm phán và thuyết phục tốt.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ TẠO HÌNH A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 8-15 Triệu/tháng, bao gồn: Lương cơ bản + KPIs.
Lương cơ bản không phụ thuộc vào doanh số
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu từ các chuyên gia, bác sĩ azhàng đầu để nâng cao kiến thức và kỹ năng tư vấn.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Phòng khám
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ TẠO HÌNH A PLUS
