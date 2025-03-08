Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Asia Cargo Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24 YÊN THẾ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, phát triển những cơ hội kinh doanh sản phẩm,

- Chăm sóc, duy trì, cập nhật thông tin đầy đủ về khách hàng đang có, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

- Theo dõi, hỗ trợ các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Lập kế hoạch bán hàng theo quý, theo dõi, điều chỉnh kế hoạch để đạt mục tiêu doanh số.

- Khai thác khách hàng tiềm năng hiệu quả từ chương trình marketing, và các kênh bán hàng của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đăng trở lên các chuyên ngành có liên quan đến xuất nhập khẩu

- Ưu tiên có kinh nghiệm và ưu tiên có tiếng anh và tiếng Trung.

- Hiểu biết công việc kinh doanh, bán hàng B2B, tư vấn, thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, chăm sóc khách hàng tốt.

Tại Công Ty TNHH Asia Cargo Express Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Thưởng Tháng 13, Nghỉ Lễ-Tết theo quy định Công ty và Nhà nước

- Môi trường năng động, thân thiện có khả năng thăng tiến cao.

- Có đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động.

- THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1,5h), thứ 7 làm từ 8h00-12h00

- Địa chỉ làm việc: 24 YÊN THẾ, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Asia Cargo Express

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin