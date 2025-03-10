Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 115 Đường C18, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Tư vấn và chốt đơn hàng cho khách hàng trên các nền tảng trực tuyến như Zalo, Facebook, Youtube, Tiktok.

• Không yêu cầu tìm kiếm khách hàng, chỉ cần tập trung vào việc tương tác và hỗ trợ khách hàng.

• Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp THPT trở lên.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trực tuyến, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

• Độ tuổi: 18 - 32 tuổi.

Tại Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ (tùy theo doanh số).

• Thưởng lễ, Tết, thưởng tháng cho nhân viên xuất sắc, thưởng hiệu quả công việc.

• Cơ hội tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc.

• Cơ hội được đào tạo và nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin