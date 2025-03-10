Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 115 Đường C18, Phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Tư vấn và chốt đơn hàng cho khách hàng trên các nền tảng trực tuyến như Zalo, Facebook, Youtube, Tiktok.
• Không yêu cầu tìm kiếm khách hàng, chỉ cần tập trung vào việc tương tác và hỗ trợ khách hàng.
• Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp THPT trở lên.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trực tuyến, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
• Độ tuổi: 18 - 32 tuổi.
Tại Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương hấp dẫn: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ (tùy theo doanh số).
• Thưởng lễ, Tết, thưởng tháng cho nhân viên xuất sắc, thưởng hiệu quả công việc.
• Cơ hội tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc.
• Cơ hội được đào tạo và nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực bán hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI