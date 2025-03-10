Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Dược Hunmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 84a/36 Trần Hữu Trang, phường 10, Phú Nhuận,Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Xây dựng chiến lược, quản lý và tổ chức việc thực hiện các kế hoạch phát triển kênh MT đã được phê duyệt nhằm đạt được các mục tiêu tháng/quý/năm.

Xây dựng độ phủ, tìm kiếm, mở rộng đối tác, thúc đẩy sale in kênh MT

Xây dựng chi tiết chương trình khuyến mại, trưng bày hàng để thúc đẩy doanh số sale out kênh MT

Báo cáo chương trình khuyến mại và tổng kết chi phí khuyến mại thanh toán cho đối tác.

Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện quản lý hàng hóa (tồn kho, date hàng hoá) và đề xuất giải pháp xử lý phát sinh trong quá trình triển khai.

Phụ trách lên đơn hàng và đôn đốc công nợ của khách hàng quản lý.

Phối hợp với các đối tác và các bộ phận nội bộ, tổ chức các chương trình đào tạo về sản phẩm và các chương trình khuyến mãi bán hàng (nếu cần).

Đảm bảo hàng trưng bày và thông điệp truyền thông nhất quán với các kênh khác; đảm bảo sản phẩm trong các chuỗi phụ trách được bán đúng giá theo thoả thuận với công ty.

Theo dõi và phân tích các chỉ số để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh với chuỗi đảm trách, đề xuất các giải pháp cải tiến.

Cung cấp các thông tin và phân tích thị trường, xu hướng ngành...cho Ban lãnh đạo, làm cơ sở cho các quyết định chiến lược.

Triển khai các chương trình Marketing của Công ty/Nhãn hàng đến Khách hàng kênh MT

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám sát và Trưởng Bộ phận.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng Dược

Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo. Có kinh nghiệm là một lợi thế

Kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel..

Nhiệt tình, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, nhanh nhẹn.

Có khả năng nắm bắt phân tích tâm lý Khách hàng, kỹ năng giao tiếp và chốt đơn hàng.

Kỹ năng làm việc độc lập & kỹ năng làm việc nhóm

Có khả năng giao tiếp lưu loát, giọng nói truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương, truyền đạt dễ hiểu cho từng đối tượng Khách hàng

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực từ 8.000.000 – 15.000.000(lương cứng + thưởng doanh số + KPIs). Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến

Được tham gia BHXH theo luật bảo hiểm, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ 01 lần/ năm tại các bệnh viện Quốc tế

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty

Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

