Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 157

- 159 Xuân Hồng, P.12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc: Tp. Hà Nội, TP. HCM
Checkin, checkout, định vị hình ảnh mỗi siêu thị hằng ngày cho giám sát.
Kiểm tra và xử lý hàng bị lỗi, cận date để đưa ra hướng xử lý phù hợp, tránh ảnh hưởng đến uy tín công ty.
Chăm sóc, sắp xếp, vệ sinh, đảo date, bảng giá,... tại hệ thống siêu thị mình phụ trách.
Đề xuất các phương án phù hợp có thể thực hiện tại siêu thị mình phụ trách với giám sát.
Báo cáo tình hình làm việc, lịch đi siêu thị, số lượng hàng tồn trong ngày với giám sát.
Thực hiện các yêu cầu công việc của cấp quản lý và các bộ phận đưa ra.
Liên hệ ngành hàng đặt đơn mới liên tục cho các sản phẩm còn ít hoặc hết hàng.
Tạo mối quan hệ với ngành hàng, xin trưng bày nhiều mặt, nhiều chỗ và ụ, tăng khả năng hiển thị của sản phẩm.
Hỗ trợ đón giao hàng (khi cần thiết).
Theo dõi, cập nhật và báo cáo với giám sát về sức bán ra các sản phẩm của mình và đối thủ, luôn cập nhật các chương trình KM, marketing của mình và đối thủ.
Theo dõi đơn hàng, ngày giao hàng, hàng về kho siêu thị để sắp xếp trưng bày hàng hóa lên quầy kệ.
Cập nhật tình hình giá đối thủ, giá sp bán ra của Cty và các hình ảnh cần thiết.
Hỗ trợ siêu thị kiểm kê nếu cần.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 – 35 tuổi.
Giới tính: Nam
Kinh nghiệm làm tại các chuỗi siêu thị lớn. Ưu tiên ngành hàng nước uống, bánh kẹo.
Nhanh nhẹn, chịu khó, thật thà.
Có thể đi công tác nếu cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 6 - 8 Triệu + %Hoa hồng, thu nhập 10 - 15 Triệu +++ (Tuỳ năng lực và kinh nghiệm)
Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước
Được hướng dẫn nghiệp vụ liên quan ngành kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ.
Được hỗ trợ trang thiết bị căn bản phục vụ cho công việc
Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển năng lực theo khả năng từng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 157-159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

