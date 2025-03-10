Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng kho buôn gia dụng TKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- KCN Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Sắp xếp lịch nhận hàng hóa hàng ngày
Nhập hệ thống, quản lý hệ thống
Tuyển dụng nhân sự
Tổ chức hoạt động nội bộ, đời sống
Tổng hợp báo cáo, dữ liệu, hỗ trợ quản lý trong công tác quản trị
Các công việc khác do quản lý yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: < 30 tuổi
Thành thạo máy tính: Word, Excel (Có laptop phục vụ công việc)
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý kinh doanh, sales admin hoặc các vị trí liên quan đến tổng hợp, phân tích các dữ liệu kinh doanh.
Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-15tr/tháng (Theo năng lực)
Nghỉ phép 12 ngày/năm (Cuối năm quy đổi thành tiền)
Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 đầy đủ.
Du lịch hàng năm, team building do công ty tổ chức.
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (Gói Nội trú + Ngoại trú cao cấp)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
