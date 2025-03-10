Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng kho buôn gia dụng TKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - KCN Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Sắp xếp lịch nhận hàng hóa hàng ngày

Nhập hệ thống, quản lý hệ thống

Tuyển dụng nhân sự

Tổ chức hoạt động nội bộ, đời sống

Tổng hợp báo cáo, dữ liệu, hỗ trợ quản lý trong công tác quản trị

Các công việc khác do quản lý yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi: < 30 tuổi

Thành thạo máy tính: Word, Excel (Có laptop phục vụ công việc)

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý kinh doanh, sales admin hoặc các vị trí liên quan đến tổng hợp, phân tích các dữ liệu kinh doanh.

Quyền Lợi

Thu nhập: 8-15tr/tháng (Theo năng lực)

Nghỉ phép 12 ngày/năm (Cuối năm quy đổi thành tiền)

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 đầy đủ.

Du lịch hàng năm, team building do công ty tổ chức.

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (Gói Nội trú + Ngoại trú cao cấp)

Cách Thức Ứng Tuyển

