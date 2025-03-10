Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẠI LÝ THUẾ BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Tư vấn khách hàng từ website, page, diễn đàn, forum... về các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, M&A có yếu tố nước ngoài, hỗ trợ kiểm tra pháp lý;... các vấn đề liên quan đến luật.

Chốt hợp đồng và lên đơn hàng

Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu doanh thu mà cấp trên đưa ra

Phối hợp bộ phận điều phối để xử lý hồ sơ cho khách hàng

Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, quy trình cho khách hàng

Phản hồi thông tin và các thắc mắc của khách hàng trong phạm vi công việc

Có kinh nghiệm bán dịch vụ liên quan đến dịch vụ kế toán, tư vấn pháp lý là điểm cộng.

Có kiến thức về luật doanh nghiệp là một điểm cộng, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có kỹ năng đàm phán, làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẠI LÝ THUẾ BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và chính sách hoa hồng hấp dẫn.

Thưởng nóng hàng tuần, hàng tháng.

Tham gia đầy đủ BHXH, thưởng Tết và các ngày lễ lớn trong năm, lương tháng 13, nghỉ mát, teambuilding hàng năm và một số phúc lợi khác.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương hàng năm.

Gặp gỡ các khách hàng/đối tác lớn và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

