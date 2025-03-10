Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ kinh doanh Le Fiery làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và online

Lên đơn, đóng gói đơn hàng

Phối hợp trong việc xuất/nhập hàng hoá và kiểm kho định kì

Phối hợp trong việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập kho

Đảm bảo việc bày trí sản phẩm đầy đủ và nổi bật

Bảo vệ tài sản của cửa hàng; giữ vệ sinh và không gian của hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 20-30 tuổi

Có kinh nghiệm bán hàng trên 2 năm, phân khúc khách hàng cao cấp

Biết sử dụng các phần mềm tin học văn phòng ( Word, Excel,...) và các phần mềm bán hàng

Vui vẻ, chủ động, cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc

Kĩ năng multi-tasking, tổ chức và sắp xếp công việc

Yêu thích thời trang và bán hàng

Có gu thẩm mỹ tốt

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn là một lợi thế

Tại Hộ kinh doanh Le Fiery Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8 triệu, thưởng doanh số, thưởng Lễ tết, lương tháng 13.

Cơ hội được đào tạo và làm việc và trong lĩnh vực thời trang cao cấp

Thử việc 2 tháng, 85% lương cơ bản. Có thể rút ngắn thời gian thử việc tùy theo khả năng học việc và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Le Fiery

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin