Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ kinh doanh Le Fiery làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Hộ kinh doanh Le Fiery
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Hộ kinh doanh Le Fiery

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ kinh doanh Le Fiery

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và online
Lên đơn, đóng gói đơn hàng
Phối hợp trong việc xuất/nhập hàng hoá và kiểm kho định kì
Phối hợp trong việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập kho
Đảm bảo việc bày trí sản phẩm đầy đủ và nổi bật
Bảo vệ tài sản của cửa hàng; giữ vệ sinh và không gian của hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 20-30 tuổi
Có kinh nghiệm bán hàng trên 2 năm, phân khúc khách hàng cao cấp
Biết sử dụng các phần mềm tin học văn phòng ( Word, Excel,...) và các phần mềm bán hàng
Vui vẻ, chủ động, cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc
Kĩ năng multi-tasking, tổ chức và sắp xếp công việc
Yêu thích thời trang và bán hàng
Có gu thẩm mỹ tốt
Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn là một lợi thế

Tại Hộ kinh doanh Le Fiery Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8 triệu, thưởng doanh số, thưởng Lễ tết, lương tháng 13.
Cơ hội được đào tạo và làm việc và trong lĩnh vực thời trang cao cấp
Thử việc 2 tháng, 85% lương cơ bản. Có thể rút ngắn thời gian thử việc tùy theo khả năng học việc và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Le Fiery

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Le Fiery

Hộ kinh doanh Le Fiery

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 92 Nguyễn Hữu Cảnh phường 22, Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

