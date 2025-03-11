Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 93 đường 37 - CL Phường Cát Lái,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tư vấn và đề xuất các giải pháp logistics phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ bền vững.

- Phát triển tradelines: Vietnam - China, Vietnam - USA

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam. Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan Logistics hoặc chứng từ Xuất nhập khẩu,…

- Kỹ năng, Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình với công việc, sức khỏe tốt

- Biết tiếng Anh/ Tiếng Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn trưa (Bữa ăn)

- Phụ cấp xăng xe nếu ở xa công ty

- Được cấp số điện thoại và laptop theo sự trang bị của Công ty

- BHXH, BHTN, BHYT sau khi trở thành nhân viên chính thức

- Thưởng lễ, tết, Tháng 13, outstanding hàng tháng

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, Nghỉ các ngày lễ theo quy định của pháp luật

- Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty từ 1-2 lần/năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, có yếu tố nước ngoài, có cơ hội mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin