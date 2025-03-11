Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Phoenix Network làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thời gian làm việc từ 09h00 - 18h00 (OFF 1 ngày/tuần)

Không cần tìm kiếm khách hàng, có sẵn nguồn data khách hàng tiềm năng

Liên hệ giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ có tại Cty

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng để tư vấn, bán hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, giúp khách tiếp cận được các dòng sản phẩm bổ trợ cho hiệu quả tốt nhất

Báo giá, thỏa thuận thời hạn thanh toán và chốt thời gian giao - nhận đơn hàng

Theo dõi KPI, tỷ lệ chốt đơn, doanh thu cá nhân

SỐ LƯỢNG TUYỂN: 30

Nói chuyện rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe, giao tiếp linh hoạt, học hỏi nhanh, lắng nghe

Tự tin giao tiếp, chịu khó, kiên trì, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale mảng Dược/Mỹ phẩm/TPCN từ 6 tháng trở lên

PHÚC LỢI VÀ QUYỀN LỢI

Mức lương (lương cơ bản + hoa hồng): Lên đến 8-15tr/tháng

Thường xuyên xét tăng lương/thăng cấp theo năng lực làm việc

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và phát huy tốt các kỹ năng bán hàng

Thành tích tốt hoặc có năng lực quản lý sẽ được thăng tiến

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước

Tham gia du lịch/teambuilding 1-2 lần/năm

Được hưởng các chế độ đặc biệt theo chính sách Cty

Được trang bị đầy đủ thiết bị và công cụ làm việc

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

