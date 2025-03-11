Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Phoenix Network làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Phoenix Network
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thời gian làm việc từ 09h00 - 18h00 (OFF 1 ngày/tuần)
Không cần tìm kiếm khách hàng, có sẵn nguồn data khách hàng tiềm năng
Liên hệ giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ có tại Cty
Nắm bắt nhu cầu của khách hàng để tư vấn, bán hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, giúp khách tiếp cận được các dòng sản phẩm bổ trợ cho hiệu quả tốt nhất
Báo giá, thỏa thuận thời hạn thanh toán và chốt thời gian giao - nhận đơn hàng
Theo dõi KPI, tỷ lệ chốt đơn, doanh thu cá nhân
SỐ LƯỢNG TUYỂN: 30
Nói chuyện rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe, giao tiếp linh hoạt, học hỏi nhanh, lắng nghe
Tự tin giao tiếp, chịu khó, kiên trì, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale mảng Dược/Mỹ phẩm/TPCN từ 6 tháng trở lên
PHÚC LỢI VÀ
PHÚC LỢI VÀ QUYỀN LỢI
Mức lương (lương cơ bản + hoa hồng): Lên đến 8-15tr/tháng
Thường xuyên xét tăng lương/thăng cấp theo năng lực làm việc
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và phát huy tốt các kỹ năng bán hàng
Thành tích tốt hoặc có năng lực quản lý sẽ được thăng tiến
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước
Tham gia du lịch/teambuilding 1-2 lần/năm
Được hưởng các chế độ đặc biệt theo chính sách Cty
Được trang bị đầy đủ thiết bị và công cụ làm việc
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Phoenix Network
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
