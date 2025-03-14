Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gensistek Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Manhattan/D9 - 26.D9 ward, Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kiểm tra thông tin đặt hàng của khách hàng để đặt hàng khi cần và theo dõi mức tồn kho. Theo dõi PO cân đối và kiểm tra hàng ngày

Cải thiện phát triển doanh thu.

Xử lý các vấn đề trong mua bán hàng hoá.

Tiếng Anh giao tiếp.

Biết lắng nghe ý kiến và đưa ra giải pháp cho khách hàng.

Trình độ: Trung cấp trở lên: Quản trị Kinh Doanh, Marketing, Kế toán là 1 lợi thế.

Kinh nghiệp từ 6 tháng.

Sử dụng thành thạo MS office (Word, Excel,…)

Có tinh thần làm việc nhóm, hỗ trợ đồng nghiệp.

Tuân thủ các quy tắc làm việc chung

Tại Công Ty TNHH Gensistek Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm đầy đủ.

Nghỉ phép theo quy định.

Phục vụ ăn uống tại công ty và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Đánh giá tăng lương hàng năm dựa trên kết quả công việc

Tăng lương thâm niên

Thưởng theo các dịp lễ (1/5, 2/9, Tết)

