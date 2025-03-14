Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gensistek Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Gensistek Vina
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- The Manhattan/D9
- 26.D9 ward, Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Kiểm tra thông tin đặt hàng của khách hàng để đặt hàng khi cần và theo dõi mức tồn kho. Theo dõi PO cân đối và kiểm tra hàng ngày
Cải thiện phát triển doanh thu.
Xử lý các vấn đề trong mua bán hàng hoá.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp.
Biết lắng nghe ý kiến và đưa ra giải pháp cho khách hàng.
Trình độ: Trung cấp trở lên: Quản trị Kinh Doanh, Marketing, Kế toán là 1 lợi thế.
Kinh nghiệp từ 6 tháng.
Sử dụng thành thạo MS office (Word, Excel,…)
Có tinh thần làm việc nhóm, hỗ trợ đồng nghiệp.
Tuân thủ các quy tắc làm việc chung
Tại Công Ty TNHH Gensistek Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm đầy đủ.
Nghỉ phép theo quy định.
Phục vụ ăn uống tại công ty và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Đánh giá tăng lương hàng năm dựa trên kết quả công việc
Tăng lương thâm niên
Thưởng theo các dịp lễ (1/5, 2/9, Tết)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gensistek Vina
