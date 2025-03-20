Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ TOÀN CẦU TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 46, đường số 10, khu dân cư City land Park hill, P10, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

* Tìm kiếm, khai thác thông tin khách hàng tiềm năng có nhu cầu du lịch, du học, visa,...

* Tư vấn dịch vụ du lịch, visa, vé máy bay, du học, thăm thân,... cho khách hàng

* Thực hiện các thủ tục xin visa, du học,...

* Chăm sóc khách hàng: tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng cũ sử dụng dịch vụ của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

* Nam/nữ: 22 - 30 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn.

* Kinh nghiệm sales trong ngành dịch vụ từ 02 năm trở lên

* Tốt nghiệp các chuyên ngành: quản trị du lịch, quản trị kinh doanh, nhà hàng, Việt Nam học,...

* Có thể giao tiếp tiếng Anh/tiếng Hoa là 1 lợi thế

* Năng động, nhanh nhẹn, công tác thường xuyên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ TOÀN CẦU TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

* Chế độ lương + hoa hồng hấp dẫn

* Thưởng theo hiệu quả kinh doanh: tháng/quý/năm

* Các khoản phụ cấp: xăng xe, ăn trưa,...

* Các chế độ phúc lợi khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ TOÀN CẦU TRAVEL

