Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 158/2A Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận DATA được tập đoàn Viettel cung cấp sẳn gọi ra tư vấn và cung ứng cho những khách hàng đã có nhu cầu và đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại nhà mạng Viettel để khách hàng đăng ký và sử dụng các dịch vụ tại nhà mạng Viettel bao gồm:

Tư vấn các gói dịch vụ cố định như: Internet, truyền hình, điện thoại cố định,... Tư vấn khách hàng đang sử dụng dịch vụ đóng trước 6 tháng hoặc 12 tháng, tư vấn khách hàng nâng cấp các gói tốc độ Wifi mới và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại nhà mạng Viettel

Tư vấn các gói dịch vụ di động như: Các gói cước Data 3G 4G, các gói gọi nội mạng, gọi ngoại mạng. Tư vấn khách hàng chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang thuê bao trả sau

Mở rộng khai thác nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp THPT (Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc), Trung cấp, Cao đẳng, Đại Học,... (Không phân biệt chuyên ngành)

Có giọng nói dể nghe, không nói ngọng, nói lắp, chất đặt trưng vùng miền

Không yêu cầu ngoại hình

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Có mong muốn gắng bó lâu dài với công ty

Không yêu cầu kinh nghiệm

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập trung bình: Từ 8.000.000 đến 15.000.000 trở lên

Được đào tạo nghiệp vụ và có hổ trợ chi phí trong quá trình đào tạo

Được hổ trợ đầy đủ về trang thiết bị trong quá trình học việc và làm việc tại công ty

Đóng BHXH khi ký HĐ chính thức sau 2 tháng làm việc

Đầy đủ chế độ, phúc lợi,...

Được tổ chức tất niên, tân niên, và các buổi liên quan, tea break, quay số trúng thưởng cùng nhiều phần quà trong quá trình làm việc tại công ty,...

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn sau 6 tháng làm việc như: Trưởng Nhóm, Trưởng Ca, Giám Sát, Chuyên Viên, Trưởng Phòng Ban

Cách Thức Ứng Tuyển

