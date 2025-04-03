Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Bellsystem24 VietNam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 158/2A Hoàng Hoa Thám , P.12 , Quận Tân Bình, TPHCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Tiếp nhận data được cung cấp sẳn, KHÔNG CẦN PHẢI TÌM KIẾM DATA gọi ra tư vấn cung ứng cho những khách hàng đã có nhu cầu sử dụng dịch vụ VIETTEL để khách hàng đăng ký và sử dụng các gói cước DaTa và chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang trả sau.
+ Gọi ra thu cước đóng trước gói 6 tháng và gói 12 tháng
*** Thời gian làm việc : (ca hành chính) 8h- 17h30 , nghỉ cố định chủ nhật
=> Thu nhập : LCB + thưởng (300-1tr)+ bonus ( 15-30%)
Địa điểm :158/2A Hoàng Hoa Thám , P.12 , Quận Tân Bình, TPHCM
Địa điểm :
158/2A Hoàng Hoa Thám , P.12 , Quận Tân Bình, TPHCM

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/ Nữ, tuổi từ 18-35, chỉ cần tốt nghiệp THPT trở lên, có giọng nói dễ nghe, không phân biệt chuyên ngành, không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu ngoại hình, chỉ cần biết sử dụng word có thái độ tốt và mong muốn gắn bó lâu dài.
+ Có giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp
+ Chấp nhận các ứng viên chưa có kinh nghiệm.
+ ĐÀO TẠO KHÔNG MẤT PHÍ
ĐÀO TẠO KHÔNG MẤT PHÍ
+Được đóng BHXH sau 2 tháng

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập giao động: 8.000.000 -15.000.000 VNĐ
+ Lương thâm niên: 200.000-400.000 VNĐ
+ Được hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ trong 10 ngày có chi phí hỗ trợ 1.400.000 ( không đóng bất kì chi phí nào).
+ Được hỗ trợ thiết bị làm việc : máy tính , bàn làm việc , tai nghe ,....
+ Ký hợp đồng chính thức sau 2 tháng, được đóng bảo hiểm tham gia đầy đủ các chế độ
+ Được tổ chức sinh nhật, thi đua khen thưởng, chế độ thăm hỏi từ công đoàn. Đám cưới, lễ lớn..được thưởng tiền mừng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

